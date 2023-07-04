***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2023 12:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
(YZK) Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon 01/06/2023 - 27/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165085
BIST
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16:096.012
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,33
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:0926,0183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1237
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:0928,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0618
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:091.611,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.611,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|VKGYO
|3,07
|151.277.980
|% 93,08
|
|OYAYO
|14,08
|8.563.499
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.401.227
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,56
|93.861.681
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|35.212.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|ESCOM
|28,60
|54.040.825
|% -4,35
|
|MEDTR
|37,48
|21.242.197
|% -4,00
|
|ISBTR
|50.480,00
|1.194.329
|% -3,48
|
|THYAO
|208,60
|6.326.120.953
|% -0,90
|
|KOZAL
|27,52
|4.535.647.151
|% 1,47
|
|YKBNK
|13,54
|4.324.253.315
|% 2,50
|
|ASTOR
|68,55
|3.825.850.376
|% -0,07
|
|ASELS
|58,80
|3.498.499.245
|% 2,71
|
|YKBNK
|13,54
|4.324.253.315
|% 2,50
|
|SKBNK
|2,90
|878.334.186
|% 8,21
|
|EKGYO
|7,91
|2.055.089.149
|% 2,86
|
|ISCTR
|14,53
|3.036.653.577
|% 1,96
|
|KOZAL
|27,52
|4.535.647.151
|% 1,47
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9838
|25,9920
|% 0,38
|
|Euro
|28,3407
|28,3777
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,0311
|33,1968
|% 0,74
|
|Frank
|28,9391
|29,1134
|% 0,49
|
|Riyal
|6,9178
|6,9525
|% 0,42
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.613
|11,46
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.191
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,22
|19,25
|0,15
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|1,32
|