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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.07.2023 12:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YCG) Yapı Kredi Portföy Karşıyaka Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2023 - 27/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165100


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BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,04 151.286.948 % 91,19  
OYAYO 14,08 8.601.248 % 10,00  
SEKFK 12,87 108.401.227 % 10,00  
EMKEL 10,56 93.861.681 % 10,00  
VKFYO 34,54 35.219.278 % 10,00  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 25,9693 26,0135 % 0,46  
Euro 28,3159 28,4070 % 0,35  
Sterlin 33,0116 33,1771 % 0,68  
Frank 28,9255 29,0997 % 0,45  
Riyal 6,9153 6,9500 % 0,38  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 1.611 1.612 10,63  
Cumhuriyet 10.749 10.911 33,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.186 5.321 11,00  
Çeyrek 2.601 2.661 6,00  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 0,11  
Gümüş Gr. 19,21 19,23 0,14  
B. Petrol 75,81 75,81 1,16  
Seans Raporu 16:10
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