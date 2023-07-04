***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2023 12:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YDZ) Yapı Kredi Portföy Odeabank Dördüncü Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2023 - 27/06/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165103
BIST
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16:116.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,73
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
16:1126,0135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1189
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
16:1128,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0977
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
16:111.610,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.610,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler16:09
|VKGYO
|3,04
|151.286.948
|% 91,19
|
|EMKEL
|10,56
|98.881.200
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,87
|108.473.853
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|28.763.748
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|8.601.248
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,10
|1.553.207
|% -8,17
|
|SODSN
|31,64
|372.961
|% -5,55
|
|MEDTR
|37,32
|21.422.650
|% -4,41
|
|ESCOM
|28,60
|54.271.421
|% -4,35
|
|ARSAN
|7,89
|42.632.130
|% -3,66
|
|THYAO
|207,90
|6.472.177.102
|% -1,24
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|ASTOR
|68,50
|3.857.024.982
|% -0,15
|
|ASELS
|58,55
|3.561.728.008
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,41
|4.518.141.587
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,87
|901.022.774
|% 7,09
|
|EKGYO
|7,86
|2.094.065.854
|% 2,21
|
|ISCTR
|14,44
|3.177.569.184
|% 1,33
|
|KOZAL
|27,44
|4.591.987.726
|% 1,18
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9701
|26,0183
|% 0,48
|
|Euro
|28,3399
|28,3711
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,0085
|33,1741
|% 0,67
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,44
|
|Riyal
|6,9158
|6,9504
|% 0,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|12,04
|
|Cumhuriyet
|10.749
|10.911
|33,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.190
|5.317
|7,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,23
|19,26
|0,16
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|1,24
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:24XU100
Endeks 6, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 85, 103.00 milyon TL de
-
16:24RODRG
Yüzde 4.21 oranında artışla 43.06 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 282 adet işlem
-
16:23SMART
Yüzde 4.84 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 563, 763 adet işlem
-
16:22BIGCH
Yüzde 4.04 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 408, 524 adet işlem
-
16:21VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 172 adet işlem