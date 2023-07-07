***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTemmuz 2023 dönemi için toplamda 361.927,42 TL temettü ödemesi 07.07.2023 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,05594 olmuştur.Kar payı ödemesi 07.07.2023 tarihli fon birim pay fiyatına