***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2023 14:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2023 dönemi için toplamda 361.927,42 TL temettü ödemesi 07.07.2023 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0,05594 olmuştur.
Kar payı ödemesi 07.07.2023 tarihli fon birim pay fiyatına
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15:416.184
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 42,40
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4126,0520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4128,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0834
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:411.608,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SKTAS
|3,69
|20.430.989
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.497.952.262
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.301.212
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.089.579
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.233.563
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,15
|6.699.854.077
|% 6,81
|
|THYAO
|215,60
|4.498.095.489
|% -0,46
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|TUPRS
|90,15
|2.716.433.559
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,56
|411.217.550
|% -0,28
|
|YKBNK
|13,02
|1.278.749.799
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,30
|2.000.498.941
|% 4,92
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0462
|26,0520
|% -0,08
|
|Euro
|28,4085
|28,5073
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2055
|33,3720
|% 0,23
|
|Frank
|29,0507
|29,2257
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9228
|6,9575
|% -0,13
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|10,98
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|6,13
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.372
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.194
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|0,08
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,27
|
Seans Raporu
15:41
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15:56AKENR
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 622 adet işlem
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15:55LUKSK
Yüzde 7.53 oranında artışla 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 909 adet işlem
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15:54KRDMD
Yüzde 4.84 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 705, 193 adet işlem
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15:53INFO
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 988 adet işlem
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15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 17 artarak (% 0.58 ) 5, 549