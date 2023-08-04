***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 14:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 01/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180712
BIST
'
15:037.329
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 106,99
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0329,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:031.675,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.675,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:01
|BIENY
|68,75
|1.328.541.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.151.098
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|704.609.390
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.963.712
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.656.505
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|41.363.409
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|ASTOR
|113,30
|4.655.691.145
|% 0,09
|
|THYAO
|238,50
|4.569.157.904
|% 1,49
|
|EREGL
|40,80
|3.604.021.115
|% 0,99
|
|KONTR
|246,70
|3.162.228.832
|% -1,99
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,92
|2.889.912.207
|% 0,68
|
|YKBNK
|14,38
|2.286.082.576
|% 2,28
|
|CEMAS
|3,26
|461.803.135
|% 4,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.071.499.244
|% 3,58
|
|GSDHO
|4,76
|577.961.967
|% 0,63
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9836
|26,9892
|% 0,16
|
|Euro
|29,5511
|29,5633
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,1638
|34,3351
|% 0,03
|
|Frank
|30,6282
|30,8127
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|0,35
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.944
|11.023
|-81,00
|
|Yarım
|5.476
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 23 artarak (% 1.22 ) 6, 510
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, LUKSK, GLBMD, ISYAT, CMENT, BRKVY, KLSER, ASGYO, QNBFL, MIPAZ