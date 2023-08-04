***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 14:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon 01/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180711
BIST
'
15:037.329
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 106,99
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0329,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:031.675,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.675,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:03
|BIENY
|68,75
|1.329.669.013
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.165.865
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|705.891.533
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.703.048
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|42.768.652
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|THYAO
|239,30
|4.765.778.152
|% 1,83
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|EREGL
|40,84
|3.635.011.801
|% 1,09
|
|KONTR
|246,20
|3.171.377.190
|% -2,19
|
|EKGYO
|8,92
|2.923.300.908
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,92
|2.923.300.908
|% 0,68
|
|YKBNK
|14,40
|2.352.729.760
|% 2,42
|
|CEMAS
|3,26
|462.671.102
|% 4,49
|
|ISCTR
|15,89
|2.136.729.583
|% 3,45
|
|GSDHO
|4,77
|579.207.223
|% 0,85
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9829
|26,9884
|% 0,15
|
|Euro
|29,5546
|29,5632
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,1556
|34,3269
|% 0,01
|
|Frank
|30,6259
|30,8104
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1749
|7,2109
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,93
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|0,78
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.945
|11.025
|-79,00
|
|Yarım
|5.477
|5.538
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.738
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,36
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18USAK
Yüzde 7.89 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 713, 289 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 75, 941.00 milyon TL de
-
15:17BRSAN
Yüzde 4.49 oranında artışla 332.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 242 adet işlem
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem