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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.08.2023 14:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

(YVS) Yapı Kredi Portföy Beyoğlu Serbest (Döviz) Özel Fon 01/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180724


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BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 68,75 1.329.669.013 % 10,00  
RAYSG 43,56 38.165.865 % 10,00  
CMENT 81,40 1.419.779 % 10,00  
KLSER 48,66 705.891.533 % 9,99  
TETMT 626,30 31.964.964 % 9,99  
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15:03 Alış Satış %  
Dolar 26,9829 26,9884 % 0,15  
Euro 29,5546 29,5632 % 0,14  
Sterlin 34,1556 34,3269 % 0,01  
Frank 30,6259 30,8104 % -0,27  
Riyal 7,1749 7,2109 % 0,15  
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15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -3,08  
Altın Gr. 1.676 1.676 -0,55  
Cumhuriyet 11.177 11.346 -30,00  
Tam 10.932 11.007 -97,00  
Yarım 5.470 5.529 -49,00  
Çeyrek 2.735 2.764 -25,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 -0,22  
Gümüş Gr. 20,28 20,30 -0,13  
B. Petrol 85,50 85,50 0,36  
Seans Raporu 15:03
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