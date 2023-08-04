***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 14:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YZM) Yapı Kredi Portföy Beylerbeyi Serbest Özel Fon 01/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180729
BIST
'
15:057.324
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 102,76
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0526,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0505
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0529,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0492
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:051.675,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.675,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:03
|BIENY
|68,75
|1.329.669.013
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|705.891.533
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|QNBFB
|61,65
|3.129.413
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|36.636.730
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|384.703.048
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|42.768.652
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|KONTR
|246,20
|3.171.377.190
|% -2,19
|
|SMRTG
|85,35
|2.810.522.305
|% 1,97
|
|ATAKP
|71,75
|1.960.337.319
|% 2,65
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|FZLGY
|15,12
|1.772.486.714
|% 5,66
|
|QUAGR
|7,79
|422.662.183
|% 0,91
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|PSGYO
|8,46
|322.871.750
|% -6,52
|
|CANTE
|19,96
|739.767.308
|% -0,40
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9829
|26,9884
|% 0,15
|
|Euro
|29,5546
|29,5632
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,1504
|34,3217
|% -0,01
|
|Frank
|30,6296
|30,8141
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|0,49
|
|Cumhuriyet
|11.181
|11.350
|-26,00
|
|Tam
|10.941
|11.024
|-80,00
|
|Yarım
|5.475
|5.537
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.769
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,38
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18USAK
Yüzde 7.89 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 713, 289 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 75, 941.00 milyon TL de
-
15:17BRSAN
Yüzde 4.49 oranında artışla 332.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 242 adet işlem
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem