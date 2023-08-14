***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (genel kanuni yedek akçe) karşılanmak suretiyle 15.000.000,00 TL artırılarak 15.000.000,00 TL'den 30.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve bu çerçevede ekli bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185239BIST