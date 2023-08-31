***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAğustos 2023 dönemi için %2,8090 kar payı ödenmiştir. Toplamda 28.623.282,34 TL temettü ödemesi 31.08.2023 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,02890186172035770'dir.Kar payı ödemesi 31.08.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190391BIST