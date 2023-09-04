***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.09.2023 23:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YVG) Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon 01/08/2023 - 31/08/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191491
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0072
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7796
En Düşük
26,7333
18:0528,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1111
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9619
En Düşük
28,8354
18:051.668,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.668,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.669,28
En Düşük
1.666,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7469
|26,7915
|% 0,12
|
|Euro
|28,8606
|28,9399
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,7046
|33,8737
|% 0,01
|
|Frank
|30,1439
|30,3255
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1168
|7,1525
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-0,54
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.006
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.520
|5.593
|0,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.796
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|0,00
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem