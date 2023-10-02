***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.10.2023 15:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/09/2023 - 30/09/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198641
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0783
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1461
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.617,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,33
|Açılış
|: 1.617,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|259.489.448
|% 10,00
|
|KFEIN
|50,05
|46.564.625
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|12.739.099
|% 10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|SRVGY
|272,90
|72.033.471
|% -8,55
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|VAKBN
|15,22
|2.831.890.581
|% 5,84
|
|HALKB
|16,86
|2.961.211.334
|% 7,66
|
|ADESE
|2,47
|394.729.612
|% 4,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4520
|27,4577
|% 0,27
|
|Euro
|28,8418
|28,8666
|% -0,49
|
|Sterlin
|33,1858
|33,3523
|% -0,34
|
|Frank
|29,7887
|29,9681
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2972
|7,3338
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|