***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKasım 2023 dönemi için %3,0340 kar payı ödenmiştir. Toplamda 30.987.825,71 TL temettü ödemesi 30.11.2023 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,0312894182800757'dir.Kar payı ödemesi 30.11.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221118BIST