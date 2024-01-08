***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2024 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2024 dönemi için toplamda 302.084,80 TL temettü ödemesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,022737 TL olmuştur.
Kar payı ödemesi 08.01.2024 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233958
BIST
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15:147.786
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 156,96
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1429,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0560
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1432,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0737
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
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33,0282
En Düşük
32,4997
15:141.941,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,15
|Açılış
|: 1.941,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
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1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.971.650
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|126.889.927
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.939.586
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,55
|113.038.092
|% -8,05
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|PEKGY
|28,32
|151.093.192
|% -4,97
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|THYAO
|242,70
|4.066.817.628
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.882.452.712
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,50
|3.233.123.614
|% 7,40
|
|GUBRF
|154,20
|2.958.001.916
|% 0,92
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|EKGYO
|7,84
|1.161.692.348
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,72
|2.860.760.825
|% 8,60
|
|KATMR
|2,08
|209.436.850
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|432.920.214
|% 6,65
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8919
|29,8957
|% 0,19
|
|Euro
|32,7484
|32,7597
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8603
|38,0502
|% 0,04
|
|Frank
|34,9690
|35,1796
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9477
|7,9875
|% 0,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,80
|955,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,23
|1.017,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,53
|76,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,34
|2.020,64
|% 0,66
|