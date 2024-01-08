***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOcak 2024 dönemi için toplamda 302.084,80 TL temettü ödemesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0,022737 TL olmuştur.Kar payı ödemesi 08.01.2024 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233958BIST