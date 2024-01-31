***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOcak 2024 dönemi için %3,8551 kar payı ödenmiştir. Toplamda 39.710.535,55 TL temettü ödemesi 31.01.2024 tarihinde yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0,0400970228946651'dir.Kar payı ödemesi 31.01.2024 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244201BIST