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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.02.2024 11:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Şubat 2024 dönemi için %3,3698 kar payı ödenmiştir. Toplamda 34.537.350,13 TL temettü ödemesi 29.02.2024 tarihinde yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0,0348734888538585'dir.
Kar payı ödemesi 29.02.2024 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252913


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ISYAT 12,10 55.834.403 % 10,00  
LMKDC 28,66 75.753.138 % 9,98  
BMSCH 26,26 104.732.313 % 9,97  
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Platin 887,36 889,44 % 0,66  
Paladyum 941,84 946,37 % 0,66  
Brent Pet. 81,96 81,96 % 0,66  
Altın Ons 2.035,54 2.035,83 % 0,66  
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