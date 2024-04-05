***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2024 14:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Nisan 2024 tarihli (YUI) Yapı Kredi Portföy Py Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fonu portföyünde yer alan endeks future pozisyon nedeniyle fonun yasal piyasa riski (RMD) limiti (%30) fon toplam değerinin %30.13'ü olarak aşılmıştır. Risk limitine (RMD) uyumun sağlanması amacıyla tedbir olarak ilgili pozisyonların satışının yapılarak fonun risk seviyesi azalmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268336
BIST
'
16:159.456
En Düşük
|Değişim
|: 3,58%
|| 327,26
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.458
16:1531,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0547
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1534,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1297
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:152.353,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.353,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:15
|MRGYO
|5,06
|80.210.998
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.185.853
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.401.911
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|24,00
|282.011.420
|% -7,90
|
|BRKVY
|179,90
|11.066.246
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|AKENR
|15,48
|1.615.020.962
|% -5,32
|
|THYAO
|301,25
|9.825.704.390
|% 3,88
|
|ISCTR
|12,67
|6.083.338.707
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,88
|5.694.017.576
|% 4,48
|
|TUPRS
|176,90
|3.197.163.532
|% 4,12
|
|KCHOL
|216,00
|3.074.209.161
|% 3,25
|
|ISCTR
|12,67
|6.083.338.707
|% 1,36
|
|YKBNK
|29,88
|5.694.017.576
|% 4,48
|
|ZOREN
|5,53
|932.077.239
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,81
|1.473.086.872
|% 5,71
|
|AKENR
|15,48
|1.615.020.962
|% -5,32
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9225
|31,9505
|% 0,17
|
|Euro
|34,5029
|34,5274
|% -0,37
|
|Sterlin
|39,9623
|40,1626
|% -0,08
|
|Frank
|35,0857
|35,2616
|% -0,04
|
|Riyal
|8,4737
|8,5161
|% 0,46
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,51
|2.295,89
|% 0,66
|