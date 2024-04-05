***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2 Nisan 2024 tarihli (YUI) Yapı Kredi Portföy Py Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fonu portföyünde yer alan endeks future pozisyon nedeniyle fonun yasal piyasa riski (RMD) limiti (%30) fon toplam değerinin %30.13'ü olarak aşılmıştır. Risk limitine (RMD) uyumun sağlanması amacıyla tedbir olarak ilgili pozisyonların satışının yapılarak fonun risk seviyesi azalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268336BIST