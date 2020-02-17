***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.02.2020 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819491
BIST
15:46121.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 887,06
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:466,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:466,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:46307,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,55
|Açılış
|: 307,53
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.116.300
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,44
|231.926.112
|% 16,74
|
|GSRAY
|3,35
|757.612.108
|% 16,32
|
|GUBRF
|18,06
|268.895.369
|% 15,70
|
|EDIP
|2,50
|47.830.768
|% 10,62
|
|ERBOS
|24,90
|15.859.216
|% -9,39
|
|QNBFB
|48,58
|1.549.856
|% -8,08
|
|HUBVC
|39,78
|49.563.400
|% -7,87
|
|ARDYZ
|16,76
|31.528.567
|% -6,89
|
|ARSAN
|4,95
|8.978.706
|% -6,78
|
|ASELS
|29,28
|1.664.509.589
|% 0,69
|
|THYAO
|15,24
|1.421.813.436
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,35
|757.612.108
|% 16,32
|
|ODAS
|2,28
|607.110.678
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,20
|407.635.304
|% 2,00
|
|ODAS
|2,28
|607.110.678
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,35
|757.612.108
|% 16,32
|
|BJKAS
|2,95
|291.011.999
|% 2,43
|
|KARSN
|1,93
|190.616.050
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|277.793.411
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8476
|7,8870
|% -0,36
|
|Frank
|6,1333
|6,1703
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6074
|1,6155
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|-4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|-2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|