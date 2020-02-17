***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.02.2020 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819493
BIST
15:59120.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 793,33
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:596,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:596,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:59307,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 307,61
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.552.988
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|234.959.740
|% 16,52
|
|GSRAY
|3,32
|762.793.751
|% 15,28
|
|GUBRF
|17,95
|281.869.302
|% 14,99
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,86
|16.138.089
|% -9,53
|
|HUBVC
|39,80
|50.102.863
|% -7,83
|
|ARSAN
|4,95
|9.232.973
|% -6,78
|
|ARDYZ
|16,80
|32.395.648
|% -6,67
|
|FENER
|16,34
|211.211.293
|% -6,52
|
|ASELS
|29,24
|1.698.683.337
|% 0,55
|
|THYAO
|15,22
|1.432.282.754
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,32
|762.793.751
|% 15,28
|
|ODAS
|2,27
|613.194.557
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,30
|410.514.718
|% 2,09
|
|ODAS
|2,27
|613.194.557
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,32
|762.793.751
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|192.793.370
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,95
|292.402.587
|% 2,43
|
|KRDMD
|2,97
|280.358.609
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8494
|7,8888
|% -0,34
|
|Frank
|6,1351
|6,1720
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6081
|1,6162
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-0,98
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.027
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|491
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
|
Seans Raporu
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16:13EDIP
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16:10GSRAY
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