***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.02.2020 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819494
BIST
15:55120.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 788,18
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:556,0485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:556,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:55307,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,63
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.291.958
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,44
|234.480.658
|% 16,74
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|GUBRF
|17,95
|281.301.426
|% 14,99
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,88
|16.102.082
|% -9,46
|
|HUBVC
|39,90
|50.019.393
|% -7,60
|
|ARSAN
|4,96
|9.217.493
|% -6,59
|
|ISBIR
|561,00
|12.810
|% -6,50
|
|FENER
|16,35
|210.408.600
|% -6,46
|
|ASELS
|29,26
|1.695.805.488
|% 0,62
|
|THYAO
|15,24
|1.426.827.341
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|ODAS
|2,28
|611.127.766
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,20
|410.179.733
|% 2,00
|
|ODAS
|2,28
|611.127.766
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,32
|762.309.129
|% 15,28
|
|KARSN
|1,92
|192.650.598
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,94
|292.352.377
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,97
|279.867.237
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8486
|7,8880
|% -0,35
|
|Frank
|6,1346
|6,1716
|% -0,10
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,91
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|-0,16
|