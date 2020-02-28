***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.02.2020 15:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı' nın i-SPK 52.4.v (13/02/2020 tarih ve 10/232 s.k.) sayılı ilke kararı kapsamında yapılan değişiklik.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822782
BIST
16:48105.792
En Yüksek
|Değişim
|: -4,19%
|| -4.626,84
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:486,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:486,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:48325,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,11
|Açılış
|: 325,11
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,26
|16.062.978
|% 13,52
|
|OYAYO
|3,80
|39.151.191
|% 12,43
|
|TSPOR
|6,00
|51.383.224
|% 11,73
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,52
|47.227.033
|% -11,11
|
|BUCIM
|3,42
|1.475.758
|% -10,94
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|IHEVA
|3,27
|3.868.725
|% -9,92
|
|THYAO
|11,78
|1.477.005.488
|% -3,05
|
|ASELS
|27,62
|958.036.144
|% -1,29
|
|GARAN
|9,56
|483.302.781
|% -6,18
|
|AKBNK
|6,76
|275.989.648
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,33
|243.861.497
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,39
|195.839.266
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|156.303.663
|% -6,20
|
|THYAO
|11,78
|1.477.005.488
|% -3,05
|
|ODAS
|1,97
|235.390.271
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,33
|243.861.497
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9853
|8,0254
|% 0,18
|
|Frank
|6,4185
|6,4571
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6545
|1,6628
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,46
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-20,38
|
|Yarım
|1.037
|1.063
|-9,85
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|-1,21
|
Seans Raporu
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