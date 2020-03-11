KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.118.543
|% 19,79
|ECILC
|3,97
|201.924.094
|% 19,22
|DEVA
|9,83
|136.173.689
|% 18,58
|SELEC
|7,16
|89.505.619
|% 16,42
|ECZYT
|10,62
|88.493.883
|% 15,56
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9590
|7,9989
|% 0,40
|Frank
|6,5806
|6,6202
|% 0,87
|Riyal
|1,6398
|1,6480
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|20,96
|Altın Gr.
|331
|331
|4,40
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
Seans Raporu
- 15:32OLMIP Yüzde -8.65 oranında düşüşle 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 609, 547 adet işlem
- 15:31AVGYO Yüzde -10.65 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 017, 579 adet işlem
- 15:30DOKTA Yüzde -14.26 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 674 adet işlem
- 15:29XU100 Endeks 99, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 5, 994.00 milyon TL de
- 15:29VAKFN Yüzde -8.14 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 005, 002 adet işlem