BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9695
|8,0095
|% 0,53
|Frank
|6,5777
|6,6173
|% 0,83
|Riyal
|1,6452
|1,6534
|% 0,58
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-2,44
|Altın Gr.
|329
|330
|2,96
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|B. Petrol
|36,04
|36,04
|-1,18
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 100, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 8, 542.00 milyon TL de
- 17:59DAGHL Yüzde -7.75 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 695 adet işlem
- 17:58TRCAS Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 060, 001 adet işlem
- 17:57UTPYA Yüzde -6.58 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 619, 460 adet işlem
- 17:56BNTAS Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 937, 512 adet işlem