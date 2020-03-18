***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.03.2020 16:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3008 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 30/04/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830416
BIST
16:0485.872
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -905,44
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
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87.825
En Düşük
84.303
16:046,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 6,4760
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|Önceki Kapanış
|: 6,4720
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6,4737
En Düşük
6,3873
16:047,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 7,0780
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|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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En Düşük
7,0187
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|Açılış
|: 311,88
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|10.966.318
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.477.472
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.376.844
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.354
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|220.739.511
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.243.626
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|802.157.128
|% 0,75
|
|ASELS
|22,04
|576.951.933
|% 0,27
|
|GARAN
|8,24
|483.797.206
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,04
|330.489.441
|% -2,89
|
|TSPOR
|2,43
|220.739.511
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|219.158.986
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|802.157.128
|% 0,75
|
|ODAS
|1,20
|111.347.653
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|220.739.511
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|56.112.777
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% -0,59
|
|Frank
|6,6794
|6,7196
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7187
|1,7273
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.496
|1.497
|-32,09
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.091
|2.121
|4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|1,21
|
|Yarım
|1.004
|1.030
|0,58
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|12,08
|12,13
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,31
|27,31
|-1,42
|