***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.03.2020 16:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3008 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 30/04/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830417
BIST
16:0985.918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -859,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
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87.825
En Düşük
84.303
16:096,4559
En Yüksek
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|: 0,90%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
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318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.477.475
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.972.927
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.380.389
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.354
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|220.761.942
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.249.194
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|804.797.102
|% 0,88
|
|ASELS
|22,06
|579.051.535
|% 0,36
|
|GARAN
|8,24
|485.947.513
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,05
|331.007.897
|% -2,70
|
|TSPOR
|2,43
|220.761.942
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|219.412.022
|% -2,44
|
|THYAO
|8,05
|804.797.102
|% 0,88
|
|ODAS
|1,21
|111.397.611
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|220.761.942
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|56.267.080
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6564
|7,6948
|% -0,41
|
|Frank
|6,6809
|6,7211
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7174
|1,7260
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,11
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.091
|2.121
|4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,98
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,48
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|12,12
|12,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,47
|27,47
|-1,26
|