KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.487.498
|% 10,00
|ADANA
|6,82
|11.071.749
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|1.386.646
|% 10,00
|AYCES
|5,86
|556.209
|% 9,94
|ADNAC
|1,88
|2.245.397
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5793
|7,6173
|% -1,41
|Frank
|6,6486
|6,6886
|% 0,29
|Riyal
|1,7142
|1,7228
|% 0,94
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-18,10
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,65
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|Tam
|2.074
|2.127
|-1,43
|Yarım
|1.002
|1.029
|-0,69
|Çeyrek
|503
|514
|-0,35
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,27
|-0,36
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|B. Petrol
|26,88
|26,88
|-1,85
Seans Raporu
- 17:02BOSSA Yüzde -4.96 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 140 adet işlem
- 17:00TGSAS Yüzde -4.80 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 195 adet işlem
- 16:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -546, 84 kaybederek (% -0.66 ) 82, 496
- 16:59 Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, BALAT, YKBNK, SEYKM, MZHLD, ISBIR, KRSAN, ORMA, PRKAB, EGCYH
- 16:59 DENGE, GLRYH, DURDO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında