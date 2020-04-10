***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.04.2020 15:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837201
BIST
16:0996.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 511,71
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
16:096,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
16:097,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0375
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
16:09363,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,44
|Açılış
|: 363,36
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|33.000.655
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.574.246
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.625.022
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.242.831
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|TDGYO
|2,51
|1.545.970
|% -6,69
|
|GARAN
|8,45
|778.527.460
|% -0,47
|
|PGSUS
|50,70
|757.390.422
|% 8,61
|
|THYAO
|9,79
|559.891.823
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,64
|495.579.586
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|425.475.948
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,64
|495.579.586
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|425.475.948
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,17
|351.936.000
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,01
|214.067.684
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|98.082.082
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3287
|8,3705
|% 0,56
|
|Frank
|6,9069
|6,9485
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7746
|1,7835
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|363
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.378
|-2,00
|
|Tam
|2.389
|2.447
|1,70
|
|Yarım
|1.162
|1.191
|-1,00
|
|Çeyrek
|583
|596
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|