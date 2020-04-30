***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2020 12:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841493
BIST
12:15101.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 268,38
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:156,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:157,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:15385,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,06
|Açılış
|: 385,89
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,35
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.928.145
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.614.057
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|33.478.106
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|12.419.015
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.484.021
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.683.406
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|39.701.784
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|294.439.779
|% 0,28
|
|THYAO
|10,70
|281.914.142
|% 0,75
|
|GARAN
|8,39
|234.819.782
|% -0,24
|
|ASELS
|27,50
|222.123.207
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,40
|165.658.454
|% 2,81
|
|ADESE
|1,55
|145.097.325
|% 0,65
|
|PETKM
|3,61
|294.439.779
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|80.794.942
|% 0,93
|
|ODAS
|1,83
|132.003.901
|% -1,08
|
|AVOD
|2,93
|130.859.984
|% 6,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6949
|8,7385
|% 0,63
|
|Frank
|7,1651
|7,2082
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,17
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,40
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|1,83
|