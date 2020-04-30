***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2020 12:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841497
BIST
11:56101.765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 169,80
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:566,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:567,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6083
En Düşük
7,5375
11:56385,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,81
|Açılış
|: 385,52
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.431.357
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.526.117
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|28.297.856
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|13.086.311
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|6.608.227
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|28.671.780
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|38.660.765
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|290.365.668
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|276.507.097
|% 0,85
|
|GARAN
|8,39
|227.098.647
|% -0,24
|
|ASELS
|27,48
|218.657.490
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,35
|159.464.978
|% 2,76
|
|PETKM
|3,61
|290.365.668
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.987.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|129.277.532
|% -1,08
|
|AVOD
|2,79
|110.437.134
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6832
|8,7268
|% 0,49
|
|Frank
|7,1582
|7,2014
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,62
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,60
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|1,76
|
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