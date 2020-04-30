***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2020 12:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841499
BIST
12:26101.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 320,50
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:266,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:267,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:26386,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,40
|Açılış
|: 386,23
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,39
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|28.277.210
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.644.660
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.040.365
|% 9,94
|
|EKIZ
|9,76
|1.987.273
|% 9,91
|
|DEVA
|16,20
|13.717.755
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.929.790
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|40.787.189
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|16.474.654
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|295.313.684
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|287.165.006
|% 0,85
|
|GARAN
|8,40
|253.123.684
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|230.004.477
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,30
|168.949.038
|% 2,70
|
|ADESE
|1,53
|155.159.261
|% -0,65
|
|PETKM
|3,61
|295.313.684
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|82.721.172
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|132.802.030
|% -0,54
|
|AVOD
|2,87
|144.171.700
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6923
|8,7359
|% 0,60
|
|Frank
|7,1611
|7,2043
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,97
|
|Altın Gr.
|386
|386
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|19,90
|
|Tam
|2.540
|2.594
|20,30
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,90
|
|Çeyrek
|621
|634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|26,07
|26,07
|1,85
|