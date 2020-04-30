***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2020 12:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841503
BIST
14:02101.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 252,79
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:026,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0359
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:027,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:02385,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,47
|Açılış
|: 385,30
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.153.582
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.041.929
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.918.497
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.234.354
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.119.016
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.100.158
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.695.839
|% -9,99
|
|GARAN
|8,46
|779.429.618
|% 0,59
|
|THYAO
|10,70
|375.746.884
|% 0,75
|
|PETKM
|3,61
|339.877.802
|% 0,28
|
|ASELS
|27,46
|331.695.288
|% 0,22
|
|AFYON
|2,69
|271.550.491
|% 5,91
|
|ADESE
|1,52
|183.304.181
|% -1,30
|
|AFYON
|2,69
|271.550.491
|% 5,91
|
|PETKM
|3,61
|339.877.802
|% 0,28
|
|GARAN
|8,46
|779.429.618
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,09
|94.769.339
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7164
|8,7601
|% 0,87
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|0,99
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|13,30
|
|Tam
|2.533
|2.587
|13,50
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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Seans Raporu
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