***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.05.2020 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847607
BIST
11:27104.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -462,09
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
11:276,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
11:277,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
11:27377,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,54
|Açılış
|: 377,96
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,10
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.126.344
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|53.161.499
|% 9,58
|
|KENT
|559,00
|7.320.387
|% 7,31
|
|KAPLM
|7,56
|5.817.410
|% 7,08
|
|TSGYO
|3,03
|10.545.964
|% 7,07
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.904.011
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|77.227
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|425.295
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|684.041.724
|% 1,29
|
|THYAO
|12,45
|402.511.853
|% -1,81
|
|GSRAY
|3,25
|314.441.379
|% 5,18
|
|AKBNK
|5,65
|212.930.663
|% -0,18
|
|TSPOR
|5,53
|200.017.616
|% 2,98
|
|GSRAY
|3,25
|314.441.379
|% 5,18
|
|GARAN
|7,88
|684.041.724
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,43
|123.793.043
|% -0,69
|
|TSKB
|1,05
|86.672.391
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,14
|60.571.816
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3648
|8,4067
|% -0,05
|
|Frank
|7,0501
|7,0925
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,30
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|7,60
|
|Tam
|2.523
|2.557
|7,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|3,80
|
|Çeyrek
|616
|623
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,52
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|-0,83
|