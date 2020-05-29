***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.05.2020 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847611
BIST
12:43104.915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -444,93
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
12:436,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8281
En Düşük
6,8095
12:437,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0541
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6024
En Düşük
7,5388
12:43378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,44
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,95
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.303.565
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|17.123.296
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.467.144
|% 9,58
|
|KENT
|566,80
|10.914.208
|% 8,81
|
|JANTS
|74,50
|10.238.328
|% 7,97
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|3.265.282
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|100.010
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.288.546
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|975.758.916
|% 1,29
|
|THYAO
|12,45
|558.544.194
|% -1,81
|
|GSRAY
|3,22
|379.936.451
|% 4,21
|
|AKBNK
|5,65
|269.515.665
|% -0,18
|
|TUKAS
|9,10
|238.603.941
|% -4,21
|
|EKGYO
|1,44
|182.563.165
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|975.758.916
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,22
|379.936.451
|% 4,21
|
|TSKB
|1,06
|93.054.558
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,14
|64.554.546
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3666
|8,4085
|% -0,03
|
|Frank
|7,0741
|7,1167
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|7,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.484
|10,80
|
|Tam
|2.527
|2.553
|3,50
|
|Yarım
|1.233
|1.246
|5,40
|
|Çeyrek
|617
|624
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|34,92
|34,92
|-1,11
|