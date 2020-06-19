***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.06.2020 10:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.6177 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 22.06.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851946
BIST
10:32114.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.762,98
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:326,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:327,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:32381,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,92
|Açılış
|: 381,79
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|43.957.311
|% 10,00
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|AKSGY
|4,07
|10.533.468
|% 9,12
|
|GLRYH
|13,97
|2.068.887
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.245.367
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,20
|1.219.743.176
|% 5,26
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|GARAN
|8,22
|271.303.639
|% 1,11
|
|TKFEN
|17,36
|241.882.255
|% 5,85
|
|ASELS
|32,64
|228.499.644
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,20
|1.219.743.176
|% 5,26
|
|TSKB
|1,29
|97.573.901
|% 0,78
|
|PETKM
|4,11
|212.247.165
|% 1,73
|
|TCELL
|17,84
|623.963.638
|% 9,92
|
|GARAN
|8,22
|271.303.639
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5035
|8,5462
|% 0,14
|
|Frank
|7,1890
|7,2323
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.497
|10,80
|
|Tam
|2.548
|2.562
|11,00
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,83
|
Seans Raporu
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