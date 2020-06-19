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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

19.06.2020 10:45
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.6177 sayılı yazısı ile fon izahname değişikliğine izin verilmiştir. Değişiklikler 22.06.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olup, duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851946


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 3,41 43.957.311 % 10,00  
UZERB 5,87 848.573 % 9,93  
TCELL 17,84 623.963.638 % 9,92  
DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
AKSGY 4,07 10.533.468 % 9,12  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5035 8,5462 % 0,14  
Frank 7,1890 7,2323 % 0,15  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 9,00  
Altın Gr. 382 382 1,92  
Cumhuriyet 2.483 2.497 10,80  
Tam 2.548 2.562 11,00  
Yarım 1.242 1.252 5,40  
Çeyrek 623 627 2,70  
Gümüş.Ons 17,56 17,59 0,20  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
B. Petrol 42,34 42,34 0,83  
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