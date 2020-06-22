***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.06.2020 11:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852248
BIST
11:58115.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.508,24
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
11:586,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8353
11:587,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
11:58385,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,61
|Açılış
|: 385,62
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.937.398
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.166.752
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|24.038.551
|% 9,80
|
|DGKLB
|2,26
|81.785.678
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.526.017
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.092.315
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.347.416
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.205.095
|% -9,85
|
|GARAN
|8,61
|1.516.023.222
|% 3,36
|
|VAKBN
|5,46
|1.191.170.268
|% 3,41
|
|HALKB
|6,52
|771.166.202
|% 6,71
|
|THYAO
|12,73
|747.703.748
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,19
|660.755.816
|% 3,34
|
|VAKBN
|5,46
|1.191.170.268
|% 3,41
|
|GARAN
|8,61
|1.516.023.222
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,46
|326.327.448
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,88
|231.005.129
|% 1,62
|
|HALKB
|6,52
|771.166.202
|% 6,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4960
|8,5386
|% 0,81
|
|Frank
|7,1923
|7,2356
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|
Seans Raporu
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1977, 46 artarak (% 1.50 ) 133, 775
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12:10XU100
Endeks 115, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 10, 632.00 milyon TL de
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12:10GUBRF
Yüzde 6.16 oranında artışla 28.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 707, 157 adet işlem
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12:09OYAYO
Yüzde 8.26 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 188 adet işlem
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12:07DGKLB
Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 070, 886 adet işlem