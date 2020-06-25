***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2020 14:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852833
BIST
16:08114.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -392,35
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:086,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:087,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:08389,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 389,07
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.518.362
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.431.703
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|GEREL
|5,17
|28.992.328
|% 8,84
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.765.243
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|71.871.669
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,39
|982.072.308
|% -6,60
|
|GARAN
|8,20
|852.099.459
|% 0,12
|
|HALKB
|6,32
|762.216.724
|% 3,10
|
|KRDMD
|3,04
|716.060.899
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,10
|624.603.897
|% 0,39
|
|CEMAS
|1,50
|603.855.158
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|325.373.801
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,89
|500.201.610
|% -0,53
|
|ODAS
|2,32
|523.030.089
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,04
|716.060.899
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4868
|8,5293
|% 0,02
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,36
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.604
|4,10
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,61
|