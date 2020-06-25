***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2020 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852839
BIST
16:10114.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -366,30
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:106,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:107,6948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:10388,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 388,84
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.701.643
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|31.509.043
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.432.344
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.920.323
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,15
|73.039.296
|% -7,39
|
|GUSGR
|4,38
|985.000.007
|% -6,81
|
|GARAN
|8,21
|854.781.548
|% 0,24
|
|HALKB
|6,35
|769.651.719
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,04
|719.088.424
|% -3,18
|
|ODAS
|2,33
|642.019.444
|% 5,43
|
|CEMAS
|1,49
|604.531.837
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|326.152.008
|% 4,49
|
|ODAS
|2,33
|642.019.444
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,90
|500.775.562
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|719.088.424
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4938
|8,5364
|% 0,10
|
|Frank
|7,1943
|7,2377
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,36
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.604
|4,10
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,61
|
Seans Raporu
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