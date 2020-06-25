***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2020 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852844
BIST
16:04114.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -379,99
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:046,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:047,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:04388,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,60
|Açılış
|: 388,86
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.455.108
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.431.703
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|GEREL
|5,12
|28.491.712
|% 7,79
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.758.436
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|71.578.775
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,39
|981.317.968
|% -6,60
|
|GARAN
|8,20
|851.163.267
|% 0,12
|
|HALKB
|6,33
|760.822.635
|% 3,26
|
|KRDMD
|3,05
|715.889.473
|% -2,87
|
|VAKBN
|5,10
|624.473.620
|% 0,39
|
|CEMAS
|1,50
|603.115.962
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|324.829.665
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,89
|474.850.240
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|715.889.473
|% -2,87
|
|GUSGR
|4,39
|981.317.968
|% -6,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4935
|8,5361
|% 0,10
|
|Frank
|7,1900
|7,2333
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,14
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.535
|-1,50
|
|Tam
|2.588
|2.601
|0,40
|
|Yarım
|1.257
|1.272
|0,20
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,65
|