***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2020 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852846
BIST
16:04114.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -379,99
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:046,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:047,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:04388,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 388,93
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.455.108
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.431.703
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|GEREL
|5,16
|28.100.171
|% 8,63
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.753.237
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|71.355.302
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,39
|980.547.511
|% -6,60
|
|GARAN
|8,20
|850.012.480
|% 0,12
|
|HALKB
|6,33
|760.261.084
|% 3,26
|
|KRDMD
|3,05
|715.645.744
|% -2,87
|
|VAKBN
|5,10
|623.935.909
|% 0,39
|
|CEMAS
|1,50
|602.749.866
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|324.581.898
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,90
|474.618.497
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|715.645.744
|% -2,87
|
|GUSGR
|4,39
|980.547.511
|% -6,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4895
|8,5320
|% 0,05
|
|Frank
|7,1919
|7,2352
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,53
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|4,30
|
|Tam
|2.594
|2.607
|6,30
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,58
|