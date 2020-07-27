KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.898.810
|% 10,00
|DESA
|6,49
|15.044.390
|% 10,00
|GSDDE
|4,73
|21.665.744
|% 10,00
|KENT
|2.432,30
|13.950.568
|% 10,00
|ATLAS
|2,31
|1.576.044
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7763
|8,8203
|% 0,47
|Frank
|7,4025
|7,4471
|% -0,08
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,78
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|Cumhuriyet
|2.785
|2.809
|85,60
|Tam
|2.869
|2.889
|94,30
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,00
|Çeyrek
|699
|706
|21,50
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
Seans Raporu
- 15:59NIBAS Yüzde 9.96 oranında artışla 20.64 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 718 adet işlem
- 15:58DESA Yüzde 10.00 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 424, 706 adet işlem
- 15:56KUYAS Yüzde 4.56 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 486, 943 adet işlem
- 15:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TRKCM, SISE
- 15:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 24 artarak (% 0.20 ) 1, 098