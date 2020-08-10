***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.08.2020 14:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867221
BIST
17:071.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.077
En Düşük
1.039
17:077,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:078,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:07480,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,29
|Açılış
|: 480,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.781.710
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|11.841.967
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|281.811
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.005.611
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.172.536
|% -1,02
|
|GARAN
|6,59
|816.724.055
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,64
|776.509.971
|% 2,92
|
|KARSN
|2,91
|568.901.390
|% 7,38
|
|BIMAS
|64,90
|512.766.687
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.172.536
|% -1,02
|
|KARSN
|2,91
|568.901.390
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,73
|438.017.394
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,37
|185.623.808
|% 1,48
|
|TSKB
|1,08
|141.031.662
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5279
|9,5757
|% 0,43
|
|Frank
|7,9507
|7,9986
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9400
|1,9497
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|11,80
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.255
|-29,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|-26,70
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|-12,91
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,46
|
|Gümüş.Ons
|29,16
|29,20
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|0,77
|
Seans Raporu
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17:17KARSN
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