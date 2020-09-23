***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.09.2020 18:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876348
BIST
18:051.103
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|: 1.101
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470,11
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
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|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
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|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
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|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
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|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
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|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
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|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
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|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
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|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6918
|7,6973
|% 0,46
|
|Euro
|8,9921
|8,9999
|% 0,24
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|Sterlin
|9,7970
|9,8461
|% 0,64
|
|Frank
|8,3100
|8,3600
|% 0,12
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|Riyal
|2,0462
|2,0565
|% 0,42
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-35,79
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|Altın Gr.
|462
|462
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-1,33
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|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,30
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|B. Petrol
|41,76
|41,76
|0,05
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