***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876930
BIST
14:541.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:547,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1400
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:549,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,1949
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:54467,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 8,61
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:52
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.265.704
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,46
|89.394.926
|% -8,23
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|INTEM
|24,12
|4.649.296
|% -6,15
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|ASELS
|17,46
|709.660.949
|% 1,39
|
|CEMTS
|15,09
|399.272.113
|% 0,87
|
|THYAO
|10,44
|381.071.727
|% -0,19
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|201.001.913
|% -0,95
|
|VKGYO
|3,65
|287.126.301
|% 4,29
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7942
|7,7984
|% 1,83
|
|Euro
|9,0949
|9,1042
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,0296
|10,0799
|% 3,05
|
|Frank
|8,3810
|8,4315
|% 2,04
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% 1,78
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,15
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:06MARKA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 658 adet işlem
-
15:05SONME
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 125 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, EKGYO
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 24 kaybederek (% -0.22 ) 1, 028
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, UZERB, TKURU, ATSYH, ALMAD, SUMAS, RODRG, BRKO, BEYAZ, VANGD