***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876934
BIST
14:511.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:517,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1412
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:519,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1981
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:51467,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,71
|Açılış
|: 467,20
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:51
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.265.704
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,46
|89.394.926
|% -8,23
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|INTEM
|24,12
|4.649.296
|% -6,15
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|GARAN
|7,06
|1.256.532.041
|% -1,53
|
|THYAO
|10,44
|381.071.727
|% -0,19
|
|PETKM
|4,20
|313.763.166
|% -0,47
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|SISE
|7,44
|2.134.266.271
|% 5,23
|
|ODAS
|2,68
|289.142.572
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|201.001.913
|% -0,95
|
|VKGYO
|3,65
|287.126.301
|% 4,29
|
|IHLAS
|1,07
|82.630.918
|% -0,93
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7994
|% 1,84
|
|Euro
|9,0952
|9,1053
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% 3,10
|
|Frank
|8,3804
|8,4309
|% 2,04
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% 1,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,25
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|30,22
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|14,62
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,01
|