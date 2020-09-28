***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 13:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876933
BIST
14:351.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:357,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1386
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:359,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1930
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:35466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,56
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:33
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|85.956.676
|% -7,82
|
|SEKUR
|12,29
|6.942.043
|% -6,82
|
|SISE
|7,47
|2.011.624.376
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.221.116.804
|% -1,81
|
|ASELS
|17,45
|693.868.359
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,34
|378.184.717
|% 2,54
|
|THYAO
|10,48
|361.807.518
|% 0,19
|
|SISE
|7,47
|2.011.624.376
|% 5,66
|
|GARAN
|7,04
|1.221.116.804
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|281.152.600
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.094.082
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.071.279
|% 0,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7908
|7,7955
|% 1,79
|
|Euro
|9,0898
|9,0987
|% 2,15
|
|Sterlin
|10,0256
|10,0759
|% 3,01
|
|Frank
|8,3790
|8,4295
|% 2,02
|
|Riyal
|2,0715
|2,0819
|% 1,76
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|2,31
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,59
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.076
|3.153
|31,82
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|15,39
|
|Çeyrek
|746
|763
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,76
|5,77
|0,13
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 47.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 322 adet işlem
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260
-
14:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GARAN, ODAS
-
14:44XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 651.00 milyon TL de
-
14:42MARKA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 083 adet işlem