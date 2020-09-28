***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 14:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876963
BIST
14:391.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:397,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:399,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,1978
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:39466,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,68
|Açılış
|: 466,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,51
|87.369.101
|% -7,20
|
|SEKUR
|12,38
|7.142.098
|% -6,14
|
|SISE
|7,45
|2.072.424.233
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.229.223.968
|% -1,81
|
|ASELS
|17,44
|700.822.262
|% 1,28
|
|CEMTS
|15,43
|382.900.599
|% 3,14
|
|THYAO
|10,46
|367.127.475
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|2.073.560.803
|% 5,37
|
|GARAN
|7,04
|1.232.307.760
|% -1,81
|
|ODAS
|2,68
|283.605.257
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,09
|200.446.511
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.517.514
|% 0,00
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7937
|7,7977
|% 1,82
|
|Euro
|9,0963
|9,1050
|% 2,22
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% 3,12
|
|Frank
|8,3822
|8,4327
|% 2,06
|
|Riyal
|2,0716
|2,0820
|% 1,76
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|0,16
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:52MARKA
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 542 adet işlem
-
14:51BJKAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 955, 688 adet işlem
-
14:50SONME
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 679, 407 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 62 kaybederek (% -0.16 ) 1, 029
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, TKURU, BRKO, MMCAS, DARDL, EGCYO, EMNIS, KERVN, COSMO, BEYAZ