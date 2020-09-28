Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

28.09.2020 14:55
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876980


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:391.123
Değişim :  -0,07% |  -0,84
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
TLMAN 37,42 4.278.042 % 9,99  
RODRG 8,48 1.954.383 % 9,99  
YBTAS 20.693,00 1.321.175 % 9,99  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Dolar 7,7937 7,7977 % 1,82  
Euro 9,0963 9,1050 % 2,22  
Sterlin 10,0302 10,0805 % 3,06  
Frank 8,3757 8,4262 % 1,98  
Riyal 2,0704 2,0808 % 1,71  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 0,25  
Altın Gr. 465 465 6,95  
Cumhuriyet 3.092 3.139 34,00  
Tam 3.075 3.151 30,22  
Yarım 1.486 1.524 14,62  
Çeyrek 745 762 7,31  
Gümüş.Ons 23,13 23,17 0,26  
Gümüş Gr. 5,74 5,75 0,11  
B. Petrol 42,42 42,42 0,01  
Seans Raporu 14:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru