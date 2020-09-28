***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876988
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1827
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
18:05468,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 9,74
|Açılış
|: 468,24
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|9.678.942
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.672.984
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.104.206
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.774.115
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.634.280
|% -10,00
|
|PKENT
|720,00
|984.080
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.810.407
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|139.380.452
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,92
|12.242.529
|% -9,63
|
|SISE
|7,77
|3.940.582.316
|% 9,90
|
|GARAN
|7,00
|1.798.430.462
|% -2,37
|
|ASELS
|17,49
|946.261.641
|% 1,57
|
|TRKCM
|5,09
|594.978.812
|% 9,23
|
|PETKM
|4,20
|580.593.159
|% -0,47
|
|SISE
|7,77
|3.940.582.316
|% 9,90
|
|GARAN
|7,00
|1.798.430.462
|% -2,37
|
|ODAS
|2,72
|559.951.085
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,08
|316.160.394
|% -1,42
|
|PETKM
|4,20
|580.593.159
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7943
|7,7977
|% 1,82
|
|Euro
|9,0818
|9,0899
|% 2,05
|
|Sterlin
|9,9763
|10,0264
|% 2,51
|
|Frank
|8,3638
|8,4142
|% 1,83
|
|Riyal
|2,0700
|2,0804
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|7,98
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,75
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,16
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de