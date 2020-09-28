***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876989
BIST
17:261.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:267,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:269,0758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1686
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:26468,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 9,79
|Açılış
|: 468,29
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DURDO
|20,46
|8.587.847
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|33.936.542
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.620.173
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.618.703
|% -9,99
|
|SEKUR
|11,93
|10.052.878
|% -9,55
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SISE
|7,65
|3.285.696.677
|% 8,20
|
|GARAN
|7,05
|1.643.309.067
|% -1,67
|
|ASELS
|17,52
|872.275.421
|% 1,74
|
|CEMTS
|15,20
|545.883.992
|% 1,60
|
|PETKM
|4,23
|538.854.340
|% 0,24
|
|SISE
|7,65
|3.285.696.677
|% 8,20
|
|GARAN
|7,05
|1.643.309.067
|% -1,67
|
|ODAS
|2,73
|473.085.396
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,08
|300.559.946
|% -1,42
|
|PETKM
|4,23
|538.854.340
|% 0,24
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7753
|7,7822
|% 1,62
|
|Euro
|9,0629
|9,0758
|% 1,89
|
|Sterlin
|9,9880
|10,0381
|% 2,63
|
|Frank
|8,3505
|8,4008
|% 1,67
|
|Riyal
|2,0676
|2,0780
|% 1,57
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,36
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|47,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|48,95
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|23,42
|
|Çeyrek
|750
|767
|11,84
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|0,16
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,01
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