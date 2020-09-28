***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.09.2020 15:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876990
BIST
17:571.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:577,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1360
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:579,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:57467,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 8,75
|Açılış
|: 467,24
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ISBIR
|3.137,20
|9.678.942
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.690.878
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.104.206
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.672.984
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.763.885
|% 10,00
|
|KENT
|337,50
|5.634.280
|% -10,00
|
|PKENT
|720,00
|984.080
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.764.640
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,39
|135.958.684
|% -9,67
|
|SEKUR
|11,92
|12.060.300
|% -9,63
|
|SISE
|7,77
|3.931.586.451
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.768.363.384
|% -2,51
|
|ASELS
|17,49
|932.747.009
|% 1,57
|
|TRKCM
|5,10
|579.728.450
|% 9,44
|
|PETKM
|4,20
|567.414.585
|% -0,47
|
|SISE
|7,77
|3.931.586.451
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.768.363.384
|% -2,51
|
|ODAS
|2,71
|556.727.600
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|313.758.976
|% -1,90
|
|PETKM
|4,20
|567.414.585
|% -0,47
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7910
|7,7942
|% 1,78
|
|Euro
|9,0757
|9,0836
|% 1,98
|
|Sterlin
|9,9721
|10,0221
|% 2,46
|
|Frank
|8,3510
|8,4013
|% 1,68
|
|Riyal
|2,0687
|2,0790
|% 1,62
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|8,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,17
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,00
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de